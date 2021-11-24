Стало известно число женщин в Азербайджане, занимающих руководящие должности

12:21

В Азербайджане обнародована статистика представительства женщин на руководящих должностях в государственных структурах.

Как сообщает Report, заместитель председателя Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Эльгюн Сафаров сказал, что 93 женщины в стране работают судьями.

Также представитель ООН отметил, что 72 женщины являются заместителями глав местных органов исполнительной власти: "8 заместителей министров - женщины. В органах местной власти 2 главы Исполнительной власти - Абшеронского и Садаракского районов Нахчыванской автономной республики - женщины".

"Согласно статистике на начало 2020-2021 учебного года, в Азербайджане 8 женщин занимают должности ректоров высших учебных заведений, 15 женщин - директоров колледжей, 9 человек - директоров учреждений профессионального образования, 1345 женщин - директоров школ", - сказал Э.Сафаров.