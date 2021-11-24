О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стало известно число женщин в Азербайджане, занимающих руководящие должности

Стало известно число женщин в Азербайджане, занимающих руководящие должности 12:21
Наука и образование
24 ноября 2021 г. 12:46
Стало известно число женщин в Азербайджане, занимающих руководящие должности

В Азербайджане обнародована статистика представительства женщин на руководящих должностях в государственных структурах.

Как сообщает Report, заместитель председателя Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин Эльгюн Сафаров сказал, что 93 женщины в стране работают судьями.

Также представитель ООН отметил, что 72 женщины являются заместителями глав местных органов исполнительной власти: "8 заместителей министров - женщины. В органах местной власти 2 главы Исполнительной власти - Абшеронского и Садаракского районов Нахчыванской автономной республики - женщины".

"Согласно статистике на начало 2020-2021 учебного года, в Азербайджане 8 женщин занимают должности ректоров высших учебных заведений, 15 женщин - директоров колледжей, 9 человек - директоров учреждений профессионального образования, 1345 женщин - директоров школ", - сказал Э.Сафаров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda rektor və məktəb direktoru işləyən qadınların sayı açıqlanıb

Экслюзивные новости

Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
Анар Керимов рассказал о проводимых в Министерстве культуры реформах
23 ноября 2021 г. 14:54
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
Фонд YAŞAT потратил на нужды семей шехидов и ветеранов более 48 млн манатов
22 ноября 2021 г. 16:51
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
Visa о влиянии запрета Amazon на держателей карт в Азербайджане
22 ноября 2021 г. 13:23
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
AstraZeneca: Вакцина Vaxzevria помогла спасти более миллиона жизней
22 ноября 2021 г. 10:58
Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Латвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
ФотоЛатвийская художница: Многие видят схожесть моих работ с азербайджанскими коврами
19 ноября 2021 г. 17:24
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
До конца года Украина представит национальную вакцину от COVID-19
19 ноября 2021 г. 10:04
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
В Азербайджане еще 4 диагностических центра объединяются с райбольницами
19 ноября 2021 г. 10:02
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
Список депутатов Милли Меджлиса, живущих на съемной квартире
18 ноября 2021 г. 15:22
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
В Азербайджан планируется поставить новые модели КАМАЗ поколения К5
18 ноября 2021 г. 14:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi