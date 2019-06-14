Стало известно число обучающихся в Азербайджане иностранцев

В 2018-2019 учебном году число иностранцев, обучающихся на всех уровнях высшего образования в Азербайджане, составило 6004 человек из 86 стран, что выше на 17% аналогичного показателя предыдущего года.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете министерства образования по итогам учебного года.

Было отмечено, что, согласно распоряжению президента, количество финансируемых государством бюджетных мест увеличилось с 1 марта текущего года на 16 тысяч единиц, а число получающих стипендии студентов планируется в 2019-2020 учебном году повысить до 45% и не менее чем до 50% с 2020-2021 учебного года.