Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Стали известны результаты II Олимпиады по логике имени Лютфи Заде.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в финальном туре олимпиады по городу приняло участие 1 859 учеников.

По результатам олимпиады 59 учеников, превысив отметку в 80%, попали в число призеров. 842 ученика, показавших результат 50-60%, были удостоены сертификатов за активное участие в финальном туре олимпиады.

Отметим, что результаты финального тура олимпиады уже отправлены в школы. Участники, недовольные результатами олимпиады, могут до 20 мая обратиться в Апелляционную комиссию при Управлении образования города Баку

На олимпиаде, проводимой при совместной организации Управления образования города Баку и лицея "Истек", было проверено художественное, абстрактное и вербальное логическое мышление учеников.

Основная цель олимпиады - способствовать расширению логических знаний учащихся, помочь им набраться опыта участия в международных и местных олимпиадах, в других соревнованиях по знаниям, выявить талантливых учащихся с проявленным развитым логическим мышлением, поощрить их и повысить интерес к науке.