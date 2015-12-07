​Стали известны результаты диагностического оценивания педагогов Масаллов и Джалилабада

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны результаты диагностического оценивания знаний и навыков педагогов. Как сообщили Report в министерстве образования, в диагностическом оценивании приняли участие более 5000 педагогов по 19-ти предметам, то есть 99,17% приглашенных на экзамен учителей.

Результаты стали известны сразу же после экзаменов. Педагоги могут ознакомиться с результатами на официальном сайте министерства образования (www.dq.edu.az).

Участникам диагностического оценивания предоставили 40 соответствующих программе вопросов по специальности и 20 тестовых заданий по методике и учебным стратегиям. Согласно правилам, каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Диагностическая оценка педагога считается состоявшейся, если по каждому разделу педагог правильно ответил как минимум на 10% вопросов.

Отметим, что в диагностической оценке участвовали штатные педагоги общеобразовательных школ, педагоги-дефектологи и руководители допризывной подготовки молодежи.

Цель экзамена заключается в определении знаний и навыков педагогов, улучшении их материального благосостояния путем повышения зарплаты, повышении учебной нагрузки и пр.