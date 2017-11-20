Стали известны некоторые детали готовящегося проекта государственных образовательных стандартов

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Согласно готовящемуся проекту государственных образовательных стандартов, в будущем на уровне полного среднего образования все классы будут действовать по профилям".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, выступая на IV Общереспубликанском форуме азербайджанских детей.

Замминистра сообщил, что в новом законопроекте предусматривается сокращение предметов: "Для углубления специализации на уровне полного среднего образования будут применены профильные классы".

По его словам, иногда педагоги дают задания вне программ: "Это связано с их талантом. Потому что одной из основных целей каждого учителя является выявление талантливых детей. Выявление талантливых детей, назначение им заданий помимо программы - естественно. Министерством образования постоянно проводятся мероприятия по выявлению талантливых ребят. В будущем министерство образования будет уделять внимание просвещению учителей в этом направлении".

Замминистра считает, что учителя должны давать задания каждому ученику с учетом его личностного потенциала: "Психологическое состояние детей должно быть нормальным. Поэтому давать детям лишние задания недопустимо".