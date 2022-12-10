Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира

Сегодня в Осло была вручена Нобелевская премия мира за 2022 год.

Сегодня в Осло была вручена Нобелевская премия мира за 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония, на которой присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

Премия была вручена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра "Мемориал" и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук.

Лауреаты удостоены награды за "представление гражданского общества в своих странах".

Берит Райсс-Андерсен считает, что, присуждая премию, комитет таким образом отметил их вклад в дело по поддержанию мира.