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Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира 

Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира  Сегодня в Осло была вручена Нобелевская премия мира за 2022 год.
Наука и образование
10 декабря 2022 г. 17:45
Стали известны лауреаты Нобелевской премии мира 

Сегодня в Осло была вручена Нобелевская премия мира за 2022 год.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония, на которой присутствуют норвежская королевская семья и члены правительства страны, по традиции проходит в здании ратуши Осло и транслируется на сайте Нобелевского фонда.

Премия была вручена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, которого представляла его жена Наталья Пинчук, а также представителям российского центра "Мемориал" и украинского Центра гражданских свобод Яну Рачинскому и Александре Матвийчук.

Лауреаты удостоены награды за "представление гражданского общества в своих странах".

Берит Райсс-Андерсен считает, что, присуждая премию, комитет таким образом отметил их вклад в дело по поддержанию мира.

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Версия на азербайджанском языке Nobel Sülh Mükafatı laureatlarına təqdim edilib

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