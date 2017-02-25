Стали известны детали проведения бесплатных вступительных экзаменов

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал детали проведения бесплатных вступительных экзаменов в Азербайджане.

Как сообщили Report из Центра, распоряжение президента Ильхама Алиева будет применяться ко всем гражданам Азербайджана, окончившим общеобразовательные учреждения в текущем году, и к гражданам, окончившим общеобразовательные учреждения в предыдущие годы, однако впервые обратившимся для участия во вступительных экзаменах.

В ГЭЦ отметили, что в этом году за первое участие в экзаменах лиц, впервые обратившихся для участия во вступительных экзаменах, будет платить государство, при повторном обращении платит сам абитуриент. Это правило касается и абитуриентов, подавших заявки по нескольким группам специальностей. Экзамен по одной из выбранных групп оплачивает государство, остальные сам абитуриент.

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение “О дополнительных мерах по регулированию организации экзаменов по приему студентов в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджанской Республики”.