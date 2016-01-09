Стали известны даты солнечных затмений в 2016 году

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Солнечные затмения 2016 года совпадут с праздничными датами. Как сообщает Report, в этом году затмения состоятся 8-9 марта, 1 сентября, и Меркурий пройдет по диску Солнца 9 мая.

Меркурий будет двигаться по солнечному диску всю вторую половину дня 9 мая приблизительно с 15:12 до 22:42. Однако невооруженным глазом наблюдать явление не удастся.

Полное солнечное затмение произойдет в ночь с 8 на 9 марта и лучше всего будет видно в Индонезии и на Гавайских островах.

Cолнечное затмение 1 cентября будет хорошо видно в Центральной Африке, на Мадагаскаре.

В 2016 году не ожидается "кровавой луны", однако 14 ноября, 16 сентября, 16 октября и 14 декабря можно будет наблюдать "суперлуние".