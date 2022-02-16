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Стала известна причина госпитализации ученицы одной из бакинских школ

Стала известна причина госпитализации ученицы одной из бакинских школ Недавно в социальных сетях распространилась информация, что ученица 6-го класса одной из школ Сабунчинского района города Баку попыталась свести счеты с жизнью.
Наука и образование
16 февраля 2022 г. 14:31
Стала известна причина госпитализации ученицы одной из бакинских школ

Недавно в социальных сетях распространилась информация, что ученица 6-го класса одной из школ Сабунчинского района города Баку попыталась свести счеты с жизнью.

В ответ на запрос Report в школе сообщили, что девочка, со слов матери, госпитализирована.

"Когда руководство школы стало разбираться в причине неявки ученицы на занятия, выяснилось, что вечером 14 февраля школьница упала и получила различные телесные повреждения.

Еще когда девочка училась в начальных классах, у нее неоднократно случались судороги и обмороки. В последний раз она упала в обморок в школе 7 февраля, ей оказали медицинскую помощь, после чего передали родителям.

По словам родителей, в настоящее время девочка находится в больнице, ее лечение продолжается, состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщили в школе.

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