Стала известна причина госпитализации ученицы одной из бакинских школ

Недавно в социальных сетях распространилась информация, что ученица 6-го класса одной из школ Сабунчинского района города Баку попыталась свести счеты с жизнью.

Недавно в социальных сетях распространилась информация, что ученица 6-го класса одной из школ Сабунчинского района города Баку попыталась свести счеты с жизнью.

В ответ на запрос Report в школе сообщили, что девочка, со слов матери, госпитализирована.

"Когда руководство школы стало разбираться в причине неявки ученицы на занятия, выяснилось, что вечером 14 февраля школьница упала и получила различные телесные повреждения.

Еще когда девочка училась в начальных классах, у нее неоднократно случались судороги и обмороки. В последний раз она упала в обморок в школе 7 февраля, ей оказали медицинскую помощь, после чего передали родителям.

По словам родителей, в настоящее время девочка находится в больнице, ее лечение продолжается, состояние оценивается как удовлетворительное", - сообщили в школе.