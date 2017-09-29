Стала известна новая модель выпускных и вступительных экзаменов в Азербайджане

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Как сообщили Report в ГЭЦ, на заседании также обсудили модель вступительных экзаменов в вузы и выпускных экзаменов выпускников на базе общего образования, применение которых запланировано на 2019 год.

Как итог обсуждений, была принята новая модель, подготовленная Государственным экзаменационным центром совместно с министерством образования.

Отметим, что абитуриенты, желающие поступить на бакалавриат вузов по I-IV группам специальностей, будут сдавать экзамен по следующим предметам:

I группа II группа III группа IV группа Математика Математика Азербайджанский язык (русский язык) Химия Физика География История (История Азербайджана, мировая история) Биология Химия История (История Азербайджана и мировая история) Литература Физика

Напомним, что указанная модель будет применяться с 2019 года. В 2018 году выпускные экзамены в 9 и 11 классах, а также вступительные экзамены в вузы и ссузы будут проходить также, как в 2017 году. В 2018 году единственное изменение будет состоять в том, что желающие поступить в ссузы на базе среднего образования (9 классов) абитуриенты русского (грузинского, английского) секторов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку.