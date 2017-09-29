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    Стала известна новая модель выпускных и вступительных экзаменов в Азербайджане

    Уточнены предметы, которые будут сдавать абитуриенты, желающие поступить в ссузы

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

    Как сообщили Report в ГЭЦ, на заседании также обсудили модель вступительных экзаменов в вузы и выпускных экзаменов выпускников на базе общего образования, применение которых запланировано на 2019 год.

    Как итог обсуждений, была принята новая модель, подготовленная Государственным экзаменационным центром совместно с министерством образования.

    Отметим, что абитуриенты, желающие поступить на бакалавриат вузов по I-IV группам специальностей, будут сдавать экзамен по следующим предметам: 

    I группа II группа III группа IV группа
    Математика Математика Азербайджанский язык (русский язык) Химия
    Физика География История (История Азербайджана, мировая история) Биология
    Химия История (История Азербайджана и мировая история) Литература Физика

    Напомним, что указанная модель будет применяться с 2019 года. В 2018 году выпускные экзамены в 9 и 11 классах, а также вступительные экзамены в вузы и ссузы будут проходить также, как в 2017 году. В 2018 году единственное изменение будет состоять в том, что желающие поступить в ссузы на базе среднего образования (9 классов) абитуриенты русского (грузинского, английского) секторов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку. 

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