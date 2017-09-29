Стала известна новая модель выпускных и вступительных экзаменов в Азербайджане

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).
Как сообщили Report в ГЭЦ, на заседании также обсудили модель вступительных экзаменов в вузы и выпускных экзаменов выпускников на базе общего образования, применение которых запланировано на 2019 год.
Как итог обсуждений, была принята новая модель, подготовленная Государственным экзаменационным центром совместно с министерством образования.
Отметим, что абитуриенты, желающие поступить на бакалавриат вузов по I-IV группам специальностей, будут сдавать экзамен по следующим предметам:
|I группа
|II группа
|III группа
|IV группа
|Математика
|Математика
|Азербайджанский язык (русский язык)
|Химия
|Физика
|География
|История (История Азербайджана, мировая история)
|Биология
|Химия
|История (История Азербайджана и мировая история)
|Литература
|Физика
Напомним, что указанная модель будет применяться с 2019 года. В 2018 году выпускные экзамены в 9 и 11 классах, а также вступительные экзамены в вузы и ссузы будут проходить также, как в 2017 году. В 2018 году единственное изменение будет состоять в том, что желающие поступить в ссузы на базе среднего образования (9 классов) абитуриенты русского (грузинского, английского) секторов будут сдавать экзамен по азербайджанскому языку.
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