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    Обнародован текст обращения Совета высшего образования Турции о приеме граждан Азербайджана в вузы этой страны

    Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован текст обращения Совета высшего образования Турции (Türkiyənin Yükseköyretim Kurulu -YÖK) о приеме граждан Азербайджана в вузы этой страны. 

    Как сообщает Report, в тексте подчеркивается о подписании в октябре 2017 года между YÖK и министерством образования Азербайджана документа. 

    Согласно пятой статье указанного документа, при приеме азербайджанских студентов в действующие в Турции вузы должны учитываться результаты экзамена Государственно экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана. 

    В направленном в турецкие вузы письме рекомендательного характера выражается просьба учитывать подписанный с азербайджанской стороной документ. 

    Отметим, что в соцсетях распространились сообщения о якобы прекращении приема в турецкие университеты на основе аттестата. 

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