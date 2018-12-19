Обнародован текст обращения Совета высшего образования Турции о приеме граждан Азербайджана в вузы этой страны

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Обнародован текст обращения Совета высшего образования Турции (Türkiyənin Yükseköyretim Kurulu -YÖK) о приеме граждан Азербайджана в вузы этой страны.

Как сообщает Report, в тексте подчеркивается о подписании в октябре 2017 года между YÖK и министерством образования Азербайджана документа.

Согласно пятой статье указанного документа, при приеме азербайджанских студентов в действующие в Турции вузы должны учитываться результаты экзамена Государственно экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана.

В направленном в турецкие вузы письме рекомендательного характера выражается просьба учитывать подписанный с азербайджанской стороной документ.

Отметим, что в соцсетях распространились сообщения о якобы прекращении приема в турецкие университеты на основе аттестата.