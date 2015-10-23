Стал известен список педагогических работников, которые не будут участвовать в диагностическом оценивании педагогов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "К процессу диагностического оценивания знаний и навыков педагогов общеобразовательных школ в регионах, скорее всего, не будут привлекаться психологи, лаборанты, руководители детских объединений, директора школ и их заместители, а также библиотекари".

Как сообщает Report, об этом в интервью телеканалу министерства образования (Təhsil TV) отметил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства Ильхам Нагиев.

По его словам, хотя директора школ и их заместители являются работниками образования, они не будут участвовать на экзамене.

К предусмотренному в регионах диагностическому оцениванию будут привлекаться учителя, работающие по трудовому контракту на основной работе в общеобразовательных школах, педагоги-дефектологи и руководители допризывной подготовки молодежи.

Как сказал заместитель заведующего отделом, нынешние экзамены будут отличаться от проведенного в Баку оценивания: "Хотя суть не изменилась, в формате произошли некоторые изменения. Например, на экзамене в Баку педагогам раздали вопросники и ответные карты. На этот раз мы выступаем за проведение всех работ на компьютере".

Новшества ожидаются и при подготовке списка учителей, которые примут участие на экзамене.

Отметим, что первое диагностическое оценивание для педагогов Масаллов и Джалилабада пройдет 28-30 ноября в Олимпийском спортивном комплексе Масаллов.

4-7 декабря педагоги из Имишли, Саатлов, Сабирабада, Ширвана, Гаджигабула сдадут экзамен в Сабирабадском олимпийском спортивном комплексе, 11-12 декабря педагоги Хачмазского района сдадут экзамен в Хачмазском олимпийском спортивном комплексе, 16-20 декабря педагоги Сумгайыта, Абшерона и Губадлинского района сдадут экзамен в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе.

24-25 декабря педагоги Гянджи сдадут экзамен в Гянджинском олимпийском спортивном комплексе. С января 2016 года предусматривается повышение зарплаты педагогов этих городов и районов.