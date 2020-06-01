Стал известен миллионный пользователь "Виртуальной школы"

1 000 000-ый пользователь "Виртуальной школы", запущенной Министерством образования Азербайджана, был успешно зарегистрирован.

Как сообщили Report в министерстве, им стал ученик 2-го класса школы №56 Кельбаджарского района Хикмет Гулузаде.

До сегодняшнего дня проект "Виртуальная школа" охватывал 935 000 учеников и 89 000 учителей по всей стране. Через портал было проведено 1,5 миллиона уроков, в виртуальных классах было распространено 1,3 миллиона материалов и более 100 000 заданий для учеников.

Следует отметить, что целью портала "Виртуальная школа", запущенного 2 апреля, является обеспечение интерактивности телевизионных уроков, транслируемых по всей стране, а также развитие дистанционного обучения. Каждый день на портале проводятся видео- и аудиоуроки, просматриваются телевизионные уроки, используются электронные учебные ресурсы Министерства образования, проводятся педсоветы, родительские собрания и т.д. Каждые выходные на портале проводятся онлайн-встречи, на которых представлены успешные примеры проведенных уроков и обсуждаются дополнительные возможности портала. Также проводятся регулярные встречи с директорами школ и их заместителями, на которых обсуждается организация учебного процесса проекта, возможности профессионального развития педагогов и т.д.

Помимо этого, Министерство образования провело онлайн-тренинги для примерно 16 000 учителей, чтобы обеспечить эффективное использование портала. Также на портале для учеников запущены онлайн-курсы по робототехнике, программированию и инженерии. Уже седьмую неделю подряд, чтобы повысить уровень здоровой конкуренции среди учащихся и проверить усвоенный материал, проводится конкурс знаний "Виртуальное совершенство". Победителями недели объявляются первые 10 учеников, которые раньше остальных ответили на тестовые задания, представленные на портале.

Эмилия Аббасова