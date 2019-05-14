США хотят создать архитектуру освоения Луны, и использовать ее на Марсе

США выступают за создание такой архитектуры возвращения человека на Луну, которую можно будет затем использовать для высадки на Марсе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, выступая во вторник в Вашингтоне на конференции, посвященной планам отправки человека на Марс.

"О чем мы говорим, так это о средствах, которые могут быть повторены на Марсе. Мы стараемся создать настолько широкую архитектуру, насколько возможно, чтобы ее можно было впоследствии воспроизвести для нашей пилотируемой миссии на Марс. Мы ускоряем движение к Луне, мы хотим на ней высадиться, без шуток, к 2024 году. А это, в свою очередь, ускоряет темпы [подготовки] наших последующих миссий на Марс", - заявил Брайденстайн.

В связи с этим он напомнил, что в понедельник президент США Дональд Трамп принял решение выделить NASA дополнительно $1,6 млрд в 2020 финансовом году на освоение Луны и Марса.