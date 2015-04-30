​Срок приема заявлений абитуриентов продлен на один день

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Срок приема заявлений абитуриентов, желающих принять участие на вступительных экзаменах в вузы (по I, II, III и IV группе специальностей), продлен до 1 мая.

Как сообщили Report из Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), процесс утверждения электронных заявлений в комиссиях по приему документов должен завершиться до 17-ти часов 1 мая, а абитуриенты, которым придется утвердить заявления, должны сделать это до 23 часов 59 минут 1 мая.

Согласно информации, 85 256 абитуриентов уже заполнили и утвердили свои заявления, а 4 873 человек, хотя и вписали в заявления данные о себе, электронные заявления не утвердили.

Представившим электронные заявления абитуриентам рекомендуется зайти на сайт и убедиться в том, что их заявления утверждены.