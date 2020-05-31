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Среди сотрудников БВШН не выявлено случаев заражения COVID-19

Среди сотрудников БВШН не выявлено случаев заражения COVID-19

Анализы образцов, взятых у сотрудников Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) с целью выявления случаев заражения коронавирусом, показали отрицательный результат.

Об этом Report сообщили в Высшей Школе.

Отметим, что в рамках антивирусных мероприятий в вузе безоговорочно соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и правила, предусмотренные внутренними нормативными документами.

В Высшей Школе осуществляется строгий контроль за соблюдением мер по предотвращению распространения инфекции, таких как использование дезинфицирующих средств и медицинских масок, сохранение дистанции между людьми (минимум 2 метра) и т.п.

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