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Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок

Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок.
Наука и образование
16 сентября 2024 г. 09:23
Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок

Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дети из семей, переселенных в Шушу, будут учиться в городской полной средней школе №1.

Реконструированная трехэтажная школа рассчитана на 960 ученических мест и состоит из 40 классов на 24 ученика каждый.

В новом учебном году к обучению в школе приступили 113 учащихся, которым будут преподавать 18 учителей.

Для удобства учащихся выделены специальные транспортные средства, которые будут доставлять их в учебное заведение.

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Версия на английском языке ФотоSchool bell rings in Shusha after 33 years
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşada 33 il sonra ilk zəng çalınıb

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