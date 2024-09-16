Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок

Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок.

Спустя 33 года в Шуше прозвенел первый звонок.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, дети из семей, переселенных в Шушу, будут учиться в городской полной средней школе №1.

Реконструированная трехэтажная школа рассчитана на 960 ученических мест и состоит из 40 классов на 24 ученика каждый.

В новом учебном году к обучению в школе приступили 113 учащихся, которым будут преподавать 18 учителей.

Для удобства учащихся выделены специальные транспортные средства, которые будут доставлять их в учебное заведение.