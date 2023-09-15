Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок

10:42 Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок. Как сообщает карабахское бюро Report, в полной средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули начался новый учебный год. Учебное заведение рассчитано на 960 учащихся. Школа был

Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок.



Как сообщает карабахское бюро Report, в полной средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули начался новый учебный год.



Учебное заведение рассчитано на 960 учащихся. Школа была построена по приказу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве подарка от имени узбекского народа. В новом учебном году в школе укомплектованы 11 классов из 160 учащихся, преподавать здесь будут 15 учителей.



В школе имеются 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый зал на 500 мест, спортивный зал, столовая на 320 мест, библиотека.



На территории школы построено футбольное поле, созданы места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, беседки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция.