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Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок

Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок 10:42 Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок. Как сообщает карабахское бюро Report, в полной средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули начался новый учебный год. Учебное заведение рассчитано на 960 учащихся. Школа был
Наука и образование
15 сентября 2023 г. 11:12
Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок

Спустя 30 лет в городе Физули прозвенел первый школьный звонок.

Как сообщает карабахское бюро Report, в полной средней школе № 1 имени Мирзы Улугбека города Физули начался новый учебный год.

Учебное заведение рассчитано на 960 учащихся. Школа была построена по приказу президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в качестве подарка от имени узбекского народа. В новом учебном году в школе укомплектованы 11 классов из 160 учащихся, преподавать здесь будут 15 учителей.

В школе имеются 40 классных комнат, 6 лабораторий, 2 кабинета информатики, 5 функциональных учебных кабинетов, актовый зал на 500 мест, спортивный зал, столовая на 320 мест, библиотека.

На территории школы построено футбольное поле, созданы места для отдыха и проведения мероприятий, беговые дорожки, беседки, контрольно-пропускной пункт, котельная, резервуары для воды, трансформаторная подстанция.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidə 30 ildən sonra ilk tədris ilinin zəngi çalınıb

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