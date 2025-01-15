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Спортивная школа в шамкирском поселке Кюр находится в аварийном состоянии

Спортивная школа в шамкирском поселке Кюр находится в аварийном состоянии Спортивная школа в поселке Кюр Шамкирского района находится в аварийном состоянии.
Наука и образование
15 января 2025 г. 12:53
Спортивная школа в шамкирском поселке Кюр находится в аварийном состоянии

Спортивная школа в поселке Кюр Шамкирского района находится в аварийном состоянии.

Как сообщает западное бюро Report, данное здание филиала Шамкирской детско-юношеской спортивной шахматной школы при Газах-Товузском региональном управлении образования построено в 1989 году.

Ранее в здании проводились соревнования республиканского значения по различным видам спорта. Сейчас же школа, воспитавшая призеров чемпионатов мира и Европы, а также победителей республиканских соревнований, находится в плачевном состоянии. В настоящее время в школе насчитывается восемь преподавателей и около 300 юных спортсменов, для которых актуален вопрос капитального ремонта здания.

В ответ на запрос западного бюро Report в Газах-Товузском региональном управлении образования сообщили, что укрепление материально-технической базы учебных заведений региона, обеспечение их современным оборудованием, строительство новых зданий и капитальный ремонт старых осуществляются на основе принципа очередности.

"За последние два года в более чем 70 школах, действующих при Газах-Товузском региональном управлении образования, проведены текущие, а в четырех - капитальные ремонты, четыре школьных здания снесены и заново построены", - отметили в управлении.

По информации, в управлении осведомлены о нынешнем состоянии спортивной школы в поселке Кюр, проводится оценка для принятия дальнейших мер.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKür qəsəbəsində 300 nəfərin məşq etdiyi qəzalı idman məktəbi, verilən qeyri-müəyyən vəd - Şəmkirdən REPORTAJ

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