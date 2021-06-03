Список исполнительных властей, наиболее часто нарушающих этические правила

В прошлом году дисциплинарные взыскания были применены в отношении 201 государственного служащего в местных органах исполнительной власти, нарушившего требования положений закона "О правилах этического поведения государственных служащих".

В прошлом году дисциплинарные взыскания были применены в отношении 201 государственного служащего в местных органах исполнительной власти, нарушившего требования положений закона "О правилах этического поведения государственных служащих".

По сообщению Report, об этом говорится в отчете об оценке служебной деятельности на государственной службе за 2020 год.

В органах исполнительной власти Масаллинского района выявлено 19 нарушений, в органах исполнительной власти Лерикского района - 16 нарушений, в органах исполнительной власти Гобустанского района - 12, в органах исполнительной власти Самухского района - 11, в органах исполнительной власти Агджабединского района - 11 нарушений, в органах исполнительной власти Тертерского района - 10 нарушений, в органах исполнительной власти Бейлаганского района - 9, в органах исполнительной власти Хачмазского района - 8, в органах исполнительной власти Загатальского района - 8, в органах исполнительной власти Газахского района - 8, в органах исполнительной власти Бардинского района - 6, в органах исполнительной власти Исмаиллинского района - 6, в органах исполнительной власти Шемахинского района - 6, в органах исполнительной власти Уджарского района - 6, в органах исполнительной власти Бинагадинского района - 5, в органах исполнительной власти Гарадагского района - 5, в органах исполнительной власти Дашкесанского района - 5, в органах исполнительной власти Ярдымлинского района - 5, в органах исполнительной власти Сабаильского района - 4, в органах исполнительной власти Агдамского района - 4, в органах исполнительной власти Агстафинского района - 4, в органах исполнительной власти города Шеки - 4, в органах исполнительной власти Абшеронского района - 3, в органах исполнительной власти Агдашского района - 3, в органах исполнительной власти Кельбаджарского района - 4, в органах исполнительной власти Товузского района - 3, в органах исполнительной власти города Баку - 2, в органах исполнительной власти Наримановского района - 2, в органах исполнительной власти Физулинского района - 2, в органах исполнительной власти Имишлинского района - 2, в органах исполнительной власти Джалилабадского района - 2, в органах исполнительной власти Габалинского района - 2, в органах исполнительной власти Пираллахинского района - 1, в органах исполнительной власти Ясамальского района - 1, в органах исполнительной власти Кюрдамирского района - 1, в органах исполнительной власти Огузского района - 1, в органах исполнительной власти Гахского района - 1.

Были вынесены предупреждения 11 госслужащим органов исполнительной власти Масаллинского района, 5 госслужащим органов исполнительной власти Агдашского района, 4 госслужащим органов исполнительной власти Физулинского района, 4 госслужащим органов исполнительной власти Лерикского района, 4 госслужащим органов исполнительной власти Тертерского района, 3 госслужащим органов исполнительной власти Газахского района, 1 госслужащему органов исполнительной власти Габалинского района.