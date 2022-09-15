Спецпредставитель президента: Государство создало все условия для воспитания молодежи в патриотическом духе

"Государство создало все условия для воспитания молодежи образованной и в патриотическом духе".

"Государство создало все условия для воспитания молодежи образованной и в патриотическом духе".

Как передает Report, об этом специальный представитель президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев сказал на церемонии открытия средней школы в селе Агалы Зангиланского района.

"Дорогие ученики, поздравляю каждого из вас с этим знаменательным днем и желаю успехов в учебе. Как вы видите, ваша школа новая и оснащена современными технологиями. Государство создало все условия для воспитания молодежи образованной, в патриотическом духе. А вы должны хорошо учиться и в будущем поступить в авторитетные вузы Азербайджана и мира. Говоря словами общенационального лидера Гейдара Алиева: "Образование – будущее нации!" Вы – наше будущее, и ваша образованность в будущем поможет развитию Зангилана, Карабаха и всего Азербайджана. Поздравляю учителей, желаю им успехов в этом сложном и ответственном деле", - подчеркнул он.

В.Гаджиев отметил, что спустя 29 лет на наших освобожденных территориях впервые в новой школе прозвучал первый звонок и выразил благодарность главе государстве за эти созданные условия.