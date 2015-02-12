Специалисты компании “Halliburton” провели семинар в БВШН

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) специалисты компании "Halliburton" провели семинар по вопросам завершения скважин для сотрудников ряда подструктурных разделений ГНКАР.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественность вуза, в первый день семинара ректор БВШН Эльмар Гасымов от имени всего коллектива приветствовал участников и организаторов и проинформировал их об истории создания, достижениях высшей школы.

Подчеркивая, что сотруднические связи с компанией "Halliburton" и с другими действующими в Азербайджане транснациональными предприятиями внесут ценный вклад в подготовку специалистов, он напомнил, что в 2014 году между БВШН и компанией "Halliburton" было подписано "Соглашение о сотрудничестве".

В семинаре приняли участие инженеры “SOCAR- AQŞ” MMC, Производственного объединения Азнефть, Треста комплексных буровых работ, "SOCAR ÜMİD" MMC и других структурных подразделений ГНКАР.

Основной целью семинара является создание тесного партнерства между специалистами компании "Halliburton" и инженерами ГНКАР по бурению и завершению скважин, а также представление специалистами "Halliburton" инженерам ГНКАР современных и высококачественных услуг и оборудования для завершения скважин.

В течение двух дней специалистами компании "Halliburton" участникам семинара были представлены презентации по темам: "Информация о вопросах безопасности", "Организация работы и общие возможности средств завершения скважин компании "Halliburton"", "Значение вопросов здоровья, безопасности и защиты окружающей среды в нефтяной промышленности", "Разные проекты по завершению, используемые в глобальной среде", "Управление потоком в работах по завершению", "Сеть продукционных услуг компании "Halliburton" и их возможности в Хазарском регионе", "Фильтры и методы борьбы с проявлением песка" и др.

Проводимый в БВШН двухдневный семинар завершился заключительным обсуждением, вопросами и ответами.