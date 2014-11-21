​Специалисты компании “Halliburton” привлечены к учебному процессу в Бакинской Высшей Школы Нефти

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Делегация компании "Halliburton" во главе c менеджером по Западно-Каспийскому региону Ренди Гильчристом посетила Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и провела встречу с руководством, представителями профессорско-преподавательского состава и студенчества. Как сообщает Report, приветствуя гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов подчеркнул важность привлечения к образовательному процессу ведущих ученых Азербайджана, работающих в иностранных компаниях и представляющих Азербайджан на высоком уровне, и отметил, что эти специалисты должны действовать не только в производстве, но также заняться научной деятельностью, чтобы содействовать подготовке молодых инженеров в стране. В связи с этим ректор, в рамках сотрудничества с компанией "Halliburton", пригласил специалистов компании приступить к преподавательской деятельности в вузе.

Представителям компании "Halliburton", региональному менеджеру Ренди Гильчристу, координатору компании по буровым работам Салахеддину Эюбову, координатору по наклонно-направленному бурению Теймуру Алиеву, менеджеру по развитию бизнеса в Азербайджане и Грузии Раван Раванову было подробно рассказано о самом большом кампусе Кавказа, строящимся для БВШН и было сообщено, что ввод в эксплуатацию кампуса запланировано к началу следующего учебного года.

В свою очередь, региональный менеджер компании "Halliburton" Ренди Гильчрист от имени делегации и от своего имени поблагодарил руководство БВШН за осуществление успешного сотрудничества, положительно отозвался о привлечении специалистов компании к учебному процессу БВШН в целях постоянного повышения ими уровня теоретических знаний и практических навыков студентов и подтвердил, что готов оказать необходимую поддержку в этом направлении.

Далее на встрече были обсуждены вопросы летней практики в компании, начала преподавательской деятельности специалистов компании в БВШН, создания многофункционального центра компании “Halliburton” в вузе и организации мероприятия под названием "День 'Halliburton'а".

В завершении встречи представители компании “Halliburton” ответили на многочисленные вопросы студентов.