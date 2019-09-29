SpaceX рассчитывает вывести корабль Starship на орбиту в течение шести месяцев

Космический корабль Starship американской компании SpaceX может попасть на орбиту меньше чем через полгода.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье основатель компании Илон Маск во время презентации на пусковом комплексе SpaceX в районе Бока-Чика (штат Техас). Мероприятие было приурочено к годовщине первого вывода полезного груза на орбиту созданной SpaceX ракетой-носителем Falcon-1, который состоялся в 2008 году.

"Это прозвучит безумно, но, думаю, мы хотим достичь орбиты меньше чем через шесть месяцев", - сказал Маск.

Глава SpaceX подтвердил, что первый испытательный полет корабля на высоту 20 км состоится уже через один-два месяца. В своем выступлении он еще раз подробно описал характеристики ракеты. Прототип изготовлен из легированной стали, его длина составляет 50 метров, диаметр - 9 метров, грузоподъемность - 150 тонн.

Starship - космический корабль многоразового использования, предназначенный для полетов на Марс и рассчитанный на 100 человек. Как ранее не раз подчеркивал Маск, он основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. В качестве временного ориентира отправки исследователей на Марс он называл 2022 год.

В августе Илон Маск сообщил об успешном испытании прототипа Starhopper, в ходе которого были проверены инженерные решения, необходимые при строительстве Starship.