SpaceX испытает сверхтяжелую ракету Starship

Американская компания SpaceX планирует 17 апреля испытать сверхтяжелую ракету Starship.

Американская компания SpaceX планирует 17 апреля испытать сверхтяжелую ракету Starship.

Как передает Report , об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

"Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля», — говорится в сообщении. Отмечается, что запуск состоится со стартовой площадки в штате Техас.

SpaceX позиционирует Starship как многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту. В компании считают, что аппарат поможет человечеству вернуться на Луну и колонизировать Марс, а также совершать путешествия на еще большие расстояния.