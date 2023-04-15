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SpaceX испытает сверхтяжелую ракету Starship

SpaceX испытает сверхтяжелую ракету Starship Американская компания SpaceX планирует 17 апреля испытать сверхтяжелую ракету Starship.
Наука и образование
15 апреля 2023 г. 03:34
SpaceX испытает сверхтяжелую ракету Starship

Американская компания SpaceX планирует 17 апреля испытать сверхтяжелую ракету Starship.

Как передает Report, об этом сообщается в Twitter-аккаунте компании.

"Первые летные испытания полностью интегрированного космического корабля и сверхтяжелой ракеты намечены на понедельник, 17 апреля», — говорится в сообщении. Отмечается, что запуск состоится со стартовой площадки в штате Техас.

SpaceX позиционирует Starship как многоразовую транспортную систему, предназначенную для перевозки экипажа и грузов на околоземную орбиту. В компании считают, что аппарат поможет человечеству вернуться на Луну и колонизировать Марс, а также совершать путешествия на еще большие расстояния.

Трансляция запуска и дальнейшего полета будет доступна по ссылке.

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