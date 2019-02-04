НАНА: В стране создаются препятствия для реализации продукции Парка высоких технологий

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Состоялась встреча между и.о. секретаря-академика Отдела химических наук Национальной академии наук Азербайджана Вагифом Фарзалиевым и руководством Парка высоких технологий НАНА.

Как сообщили Report в Академии, на встрече было обсуждено, что производимые в резидентах парка ООО "Опытно-промышленный завод НАНА" и ООО "Millers Oils Азербайджан" товары по более чем 100 наименованиям (смазки различного назначения, вещества, смеси и т.д.) по составу и цене выгоднее, чем у известных мировых производителей аналогов, были рассмотрены возможности из реализации на мировом рынке.

В ходе обсуждений стало известно, что при реализации производимой продукции существуют определенные трудности даже на внутренних рынках, не говоря уже о внешних.

Было отмечено, что это, в свою очередь, ограничивает проводимую политику по увеличению валютных запасов страны для охраны внутреннего рынка и повышения экспортного потенциала, а также возможность поддержки многочисленных проводимых мероприятий.

На встрече также обсудили другие вопросы.