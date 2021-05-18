Создающиеся в школах "продленки" будут бесплатными

Группы будут действовать на бесплатной основе

В группы продленного дня, которые планируется создать в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана, учащиеся I-IV классов будут приниматься в начале учебного года сроком на данный учебный год.

Как сообщает Report, каждая группа будет укомплектована численностью 20-25 человек.

Группы будут действовать на бесплатной основе.

Группа будет организована из учеников одного класса, либо параллельных или нескольких классов, при этом будут учитываться их возрастные особенности. Занятия в группе будут проводиться с 15 сентября по 14 июня, сроки каникул будут определены в соответствии с выходными днями начальных классов, норма еженедельных занятий в группе - не более 30 часов.

Зачисление ученика в группу и исключение из группы будет осуществляться приказом директора на основании заявления родителя (или другого законного представителя).