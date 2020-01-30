​Созданы новые специальности в магистратуре

Кабмин внес изменения в "Классификацию некоторых специальностей (специализаций) на уровне магистратуры высшего образования".

Как передает Report, решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, на уровне магистратуры добавлены такие специальности, как пограничная безопасность и управление (по отраслям), в раздел естественных наук - "Безопасность государственных информационных систем и цифровое правительство", в раздел технических и технологических специальностей - "Нанотехнология в нефтегазовой добыче", "Искусственный интеллект", "Дистанционное наблюдение", в раздел специальностей по здравоохранению, благосостоянию и услугам - "Обеспечение качества лекарственных препаратов".