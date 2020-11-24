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Создана самая маленькая в мире атомная единица памяти

Создана самая маленькая в мире атомная единица памяти Ученые разработали сверхтонкое устройство высокоемкой памяти толщиной в один атом
Наука и образование
24 ноября 2020 г. 17:32
Создана самая маленькая в мире атомная единица памяти

Инженеры-физики создали самое маленькое устройство хранения данных с производительностью в сто раз больше современных устройств флэш-памяти. Как передает Report, результаты исследования опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Два года назад исследователи из Техасского университета в Остине в сотрудничестве с китайскими учеными из Пекинского университета разработали сверхтонкое устройство высокоемкой памяти толщиной в один атом, названное ими "атомристором".
В новой статье американские физики вместе с коллегами из Великобритании и Тайваня описывают еще более компактную разработку — самое миниатюрное из известных запоминающих устройств площадью всего в один квадратный нанометр. В процессе исследования авторы также выяснили физическую динамику, которая открывает возможности плотного хранения памяти для этих крошечных устройств.

Уменьшение размеров микросхем снижает их потребность в энергии и увеличивает емкость, что означает мощность и удобство. Более быстрые и умные процессоры позволяют создать более компактные компьютеры и смартфоны.

Новое устройство относится к категории мемристоров — микроэлектронных элементов, способных изменять свое сопротивление в зависимости от протекшего через них заряда. При этом оно не нуждается в третьем выводе в центре, известном как затвор.

"Результаты, полученные в этой работе, открывают путь для разработки приложений будущего поколения, таких как сверхплотное хранение, нейроморфные вычислительные системы, системы радиочастотной связи и многое другое", — говорит еще один автор исследования Пани Варанаси, менеджер программ Исследовательского управления армии США, финансировавшего это исследование.

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