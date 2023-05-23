Создана рабочая группа для проведения исследований в Азыхской пещере

Создана рабочая группа для проведения исследовательских работ в Азыхской пещере. Уже определился состав экспедиции. Ведутся переговоры с международными экспертами.

Создана рабочая группа для проведения исследовательских работ в Азыхской пещере. Уже определился состав экспедиции. Ведутся переговоры с международными экспертами.

Об этом Report сообщил генеральный директор Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана профессор Аббас Сеидов.

По его словам, исследовательские работы в Азыхской пещере планируется провести через 15 дней после того как будет дано соответствующее поручение.

Гендиректор отметил, что исследовательские работы также будут проводиться в пещере Таглар.