Создана комиссия для издания орфографического словаря азербайджанского языка

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Будет подготовлено новое издание орфографического словаря азербайджанского языка.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Президиума Национальной академии наук Азербайджана вице-президент НАНА Иса Габиббейли предложил провести обсуждения по указанной теме и создать Республиканскую комиссию во главе с академиком Акифом Ализаде.

В составе комиссии будут представлены представители министерства Образования, Культуры и туризма, а также Совета прессы и комиссии по терминологии при Кабмине.

И.Габиббейли заявил, что предложения, выдвинутые президентом Ильхамом Алиевым на мероприятии по случаю 70-летия НАНА о возможностях словарного запаса нашего языка и защите чистоты нашего родного языка, являются ключевыми задачами перед лингвистикой: "С этой точки зрения, подготовка нового орфографического словаря периода независимости представляет важное значение".