Создана Апелляционная комиссия в связи со вторым этапом вступительных экзаменов в магистратуру

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В Государственном экзаменационном центре создана Апелляционная комиссия для рассмотрения обращений бакалавров в связи со вторым этапом вступительных экзаменов в магистратуры вузов и НАНА.

Как сообщили Report в Центре, Апелляционная комиссия действует по адресу: г. Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание бывшего Бакинского университета "Азия").

Бакалавры могут обращаться в комиссию с 4 по 6 июня с 10:00 до 17:00, при себе необходимо иметь удостоверение личности и его копию.