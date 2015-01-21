​Создан Организационный комитет по случаю 70-летия НАНА

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Создан Организационный комитет в целях обеспечения выполнения Плана мероприятий по случаю 70-летия НАНА.

Как сообщает Report, решение по этому поводу принято на сегодняшнем заседании Президиума НАНА.

Для проведения мероприятий по случаю юбилея решено создать Рабочую группу под председательством академического секретаря НАНА, академика Расима Алигулиева и ее состав.

Р.Алигулиеву поручено подготовить и представить президенту НАНА предложения, связанные с исполнением приуроченных к юбилею мероприятий.