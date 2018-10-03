Совместный проект БВШН и южнокорейской компании HMC

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ В Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) прошла встреча с представителями южнокорейской компании HMC Co Ltd. и Университета Кенсон.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, во встрече приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент HMC Парк Габджу и члены возглавляемой им делегации компании, профессор Университета Кенсон Парк Джангсик, декан инженерного факультета БВШН Зафар Гурбанов, заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов Манафаддин Намазов и другие ответственные сотрудники вуза.

Главной целью встречи, прошедшей в кампусе Высшей школы, стало обсуждение перспектив участия БВШН в научно-исследовательском проекте компании НМС и Университета Кенсон, связанном с обеспечением контроля за выявлением утечки газа на ранней стадии с помощью использования технологии дальнего видеонаблюдения в замкнутом пространстве (CCTV – closed-circuit television).Ректор БВШН Эльмар Гасымов отметил, что рад вновь встретиться с представителями компании HMC и Университета Кенсон в Бакинской Высшей школе нефти. Ректор подчеркнул, что, учитывая важность совместной инициативы, он лично будет руководить группой сотрудников вуза, которые будут участвовать в проекте. По словам Эльмара Гасымова, создание центра в кампусе БВШН,оснащенном всем необходимым оборудованием, станет необходимой основой для проведения совместных исследовательских работ Университета Кенсони Высшей школы в рамках реализации нового проекта.

Вице-президент HMC Парк Габджу высказал удовлетворение тем, что инновационный проект компании будет осуществляться в партнерстве с БВШН. Он сообщил, что компания НМС,специализирующаяся в области четвертой промышленной революции и создания искусственного интеллекта, намерена предоставить самое современное оборудование и технологии для центра, который будет создан при БВШН и использован для выполнения проекта. Планируется, что его реализация будет осуществлена кафедрой инженерии по автоматизации процессов при предоставлении гранта со стороны Республики Корея. Это первый научно-исследовательский проект в истории БВШН. Он позволит определять с помощью камер наблюдения последнего поколения утечку газа на самых ранних стадиях, что принесет значительную выгоду компаниям различных отраслей промышленности. Как ожидается, успешная реализация проекта вызовет большой интерес крупнейших нефтегазовых компаний всего мира.

Руководителем группы БВШН, созданной для участия в проекте, стал заведующий кафедрой инженерии по автоматизации процессов Манафаддин Намазов, техническим руководителем – декан инженерного факультета БВШН Зафар Гурбанов, исполнительным директором – старший преподаватель кафедры инженерии по автоматизации процессов, заведующий лабораторией "Интернет вещей" Аббас Алили. В ее состав вошли и другие преподаватели и студенты вуза. Проект реализуется в рамках Меморандума о взаимопонимании между Высшей школой и HMC Co. Ltd, подписанного ранее ректором БВШН Эльмаром Гасымовым и президентом компании HMC Парк Хак-джу.