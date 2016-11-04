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    Советник Турецкого посольства по образованию побывал в БВШН - ФОТО

    Абдулгафур Беюкфират рассказал о перспективах развития в будущем сотрудничества БВШН с университетами Турции

    Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ Ректор Бакинской Высшей школы нефти (БВШН) Эльмар Гасымов встретился с советником по вопросам образования посольства Турецкой Республики в Азербайджане господином Абдулгафуром Беюкфиратом и заместителем советника Фаигом Байрамовым. 

    Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью вуза.

    Приветствуя гостей, ректор Эльмар Гасымов отметил, что очень рад встрече. Рассказав о становлении возглавляемого им вуза, он подробно остановился на проведенной большой работе и успехах, достигнутых за короткое время, а также представил подробную информацию об учебном процессе, условиях, созданных для студентов, и международных связях БВШН.

    Советник по вопросам образования посольства Турецкой Республики в Азербайджане господин Абдулгафур Беюкфират выразил искреннюю благодарность за встречу и рассказал о перспективах развития в будущем сотрудничества БВШН с университетами Турции. На встрече также были обсуждены вопросы развития связей БВШН с высшими учебными заведениями Турции, в том числе между БВШН и Советом по Высшему образованию Турецкой Республики.

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