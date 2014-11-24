​Советник президента SOCAR встретился со студентами Бакинской Высшей Школы Нефти

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Советник президента Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), председатель технического подкомитета Руководящего Комитета проекта "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) Яшар Латифов и специалисты компании Огтай Багиров, Шаиг Бекиров, Эмин Алиев посетили Бакинскую Высшую Школу Нефти (БВШН) и провели встречу со студентами. Как сообщает Report со ссылкой на БВШН, открывая мероприятие, ректор БВШН Эльмар Гасымов рассказал студентам о путях развития SOCAR за последние годы и о масштабных проектах, реализованных компанией в Азербайджане и за пределами страны.

Затем советник президента SOCAR Яшар Латифов выступил перед студентами с видео презентацией о проекте АЧГ.

В презентации было подробно рассказано о месторождениях АЧГ, которые являются одними из самых крупных нефтяных месторождений в мире, проекте реализации заключенного в 1994 году в Баку "Контракта века" между 11 крупными нефтяными компаниями, специализирующимися на добыче нефти, о совместной разработке трех глубоководных нефтяных месторождений — "Азери", "Чыраг", "Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря, а также было отмечено о роли и значимости этого проекта в политике, экономике и социальной жизни граждан, о первостепенной роли в подготовке и реализации определенной президентом страны Ильхамом Алиевым новой нефтяной стратегии.

В свою очередь, другие специалисты компании подробно информировали студентов о проекте АЧГ. После выступлений специалисты ответили на многочисленные вопросы студентов.

По окончании мероприятия советнику президента SOCAR Яшару Латифову был вручен диплом "Почетного гостя" БВШН.