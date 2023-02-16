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В регулировании деятельности научных и образовательных учреждений Азербайджана ожидаются нововведения

В регулировании деятельности научных и образовательных учреждений Азербайджана ожидаются нововведения В регулировании деятельности научных и образовательных учреждений ожидается ряд нововведений.
Наука и образование
16 февраля 2023 г. 11:00
В регулировании деятельности научных и образовательных учреждений Азербайджана ожидаются нововведения

В регулировании деятельности научных и образовательных учреждений ожидается ряд нововведений.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра образования, председатель Фонда развития образования Эльнур Насибов сказал на учебном семинаре на тему "Эффективная коммуникация".

Он отметил, что в СМИ регулярно освещаются вопросы, связанные с образованием и наукой: "В ряде случаев освещение таких вопросов - позитивное явление, это позволяет нам провести анализ ситуации. К тому же в последнее время активизировались социальные медиа. Поэтому важным вопросом является управление возможными кризисами".

Отметим, что учебный семинар организован совместно министерством науки и образования и Агентством развития медиа.

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Версия на азербайджанском языке Nazir müşaviri: "Elm və təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin tənzimlənməsində bir sıra yeniliklər olacaq"

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