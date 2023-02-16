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Советник министра: Сегодня интерес к науке проявляет крайне мало людей

Советник министра: Сегодня интерес к науке проявляет крайне мало людей Сегодня интерес к науке проявляет крайне мало людей. Как сообщает Report, об этом советник министра науки и образования Азербайджана Ниджат Мамедли сказал на семинаре "Эффективная коммуникация".
Наука и образование
16 февраля 2023 г. 11:08
Советник министра: Сегодня интерес к науке проявляет крайне мало людей

Сегодня интерес к науке проявляет крайне мало людей.

Как сообщает Report, об этом советник министра науки и образования Азербайджана Ниджат Мамедли сказал на семинаре "Эффективная коммуникация".

По его словам, чем больше общество будет уделять внимание науке, тем больших результатов удастся достичь: "Крайне важно правильное информирование общества. Важно, чтобы люди могли дистанцироваться от негативных и неправильных представлений".

Отметим, что тренинг-семинар проводится Министерством науки и образования совместно с Агентством по развитию медиа.

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Версия на азербайджанском языке Elm və təhsil nazirinin müşaviri: "Bu gün elmlə maraqlananların sayı çox azdır"

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