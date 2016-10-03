Управление образования прокомментировало приостановку организации групп дошкольной подготовки в ряде школ

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Управление образования по городу Баку прокомментировало приостановление организации групп дошкольной подготовки в некоторых школах.

Как сообщает Report, заведующий общеобразовательным сектором управления Аваз Юсифов отметил, что в школах, где не удалось набрать достаточное количество детей, этот процесс приостановлен: "Так как в группах число детей должно составить минимум 15 человек и максимум 30 человек. В сельской местности при согласовании с местными образовательными органами можно организовать группы из 10-15 человек".

По его словам, в некоторых школах из-за нехватки ресурсов, например классов, создание таких групп невозможно: "В некоторых школах количество детей в школах незначительное, поэтому в них приостановлена организация групп дошкольной подготовки".