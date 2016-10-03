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    Управление образования прокомментировало приостановку организации групп дошкольной подготовки в ряде школ

    Аваз Юсифов: Число детей в группах должно составить минимум 15 человек и максимум 30 человек

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Управление образования по городу Баку прокомментировало приостановление организации групп  дошкольной подготовки в некоторых школах. 

    Как сообщает Report, заведующий общеобразовательным сектором управления Аваз Юсифов отметил, что в школах, где не удалось набрать достаточное количество детей, этот процесс приостановлен: "Так как в группах число детей должно составить минимум 15 человек и максимум 30 человек. В сельской местности при согласовании с местными образовательными органами можно организовать группы из 10-15 человек".

    По его словам, в некоторых школах из-за  нехватки ресурсов, например классов, создание таких групп невозможно: "В некоторых школах количество детей в школах незначительное, поэтому в них приостановлена организация групп дошкольной подготовки".

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