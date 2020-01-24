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Сотрудники Минобразования навестили попавших в ДТП учениц

Сотрудники Минобразования навестили попавших в ДТП учениц

Сотрудники Минобразования навестили попавших в ДТП школьниц.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов. 

По его словам, 23 января по дороге в школу легковой автомобиль сбил учениц 8-го класса полной средней школы №1 города Хырдалан Алсу Сабзалиеву и Фидан Оруджеву: "Обе девочки с тяжелыми травмами были доставлены в Клинический медицинский центр №1. На данный момент их лечение продолжается в "Baku City Hospital". 

По поручение руководства Министерства образования мы навестили девочек в больнице". 

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