Сотрудники Минобразования навестили попавших в ДТП учениц

Сотрудники Минобразования навестили попавших в ДТП школьниц.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал заведующий сектором по связям с общественностью Министерства образования Джасарет Валехов.

По его словам, 23 января по дороге в школу легковой автомобиль сбил учениц 8-го класса полной средней школы №1 города Хырдалан Алсу Сабзалиеву и Фидан Оруджеву: "Обе девочки с тяжелыми травмами были доставлены в Клинический медицинский центр №1. На данный момент их лечение продолжается в "Baku City Hospital".

По поручение руководства Министерства образования мы навестили девочек в больнице".