Сотрудники Института геологии и геофизики отправились на территорию извержения вулкана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Сотрудники отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА отправились в Шемаху, на территорию, где произошло извержение вулкана".

Об этом Report сказал руководитель отдела, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.

По его словам, на данный момент сотрудники отдела находятся в селе Гушчу, где произошло природное явление: "Вулкан так и называется "Гушчу". Надеемся, что извержение было не очень сильным".

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, извержение отмечено в 06:25 по местному времени и продолжалось 1 минуту 30 секунд.

Саид Гариб