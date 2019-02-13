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Сотрудники Института геологии и геофизики отправились на территорию извержения вулкана

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ "Сотрудники отдела грязевого вулканизма Института геологии и геофизики НАНА отправились в Шемаху, на территорию, где произошло извержение вулкана". 

Об этом Report сказал руководитель отдела, доктор геолого-минералогических наук, профессор Адиль Алиев.  

По его словам, на данный момент сотрудники отдела находятся в селе Гушчу, где произошло природное явление: "Вулкан так и называется "Гушчу". Надеемся, что извержение было не очень сильным". 

Как сообщили Report в Республиканском центре сейсмологической службы НАНА, извержение отмечено в 06:25 по местному времени и продолжалось 1 минуту 30 секунд. 

Саид Гариб 

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