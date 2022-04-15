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Сотрудникам выданы премии по случаю 64-летия Института экономики

Сотрудникам выданы премии по случаю 64-летия Института экономики 14 апреля Институту экономики НАНА исполнилось 64 года. Институт был создан в 1958 году.
Наука и образование
15 апреля 2022 г. 16:26
Сотрудникам выданы премии по случаю 64-летия Института экономики

14 апреля Институту экономики НАНА исполнилось 64 года. Институт был создан в 1958 году.

Как сообщает Report, уже несколько лет эта дата отмечается как "День Института".

Генеральный директор Института экономики НАНА, профессор Назим Иманов поздравил по этому случаю сотрудников института. Приказом генерального директора по случаю 64-летия института всем сотрудникам была вручена премия в 64 маната.

Институт экономики, занимающий особое место в системе Национальной Академии Наук Азербайджана и внесший большой вклад в развитие экономики Азербайджана, имеет славную историю, воспитал поколение известных в Азербайджане экономистов. За годы независимости в нем выполнен ряд успешных и весомых научно-исследовательских работ по становлению и развитию независимой национальной экономики Азербайджана.

Институт намерен продолжить свои славные традиции. Будучи реальным центром фундаментальных экономических исследований в Азербайджане, институт является главным координатором этой работы в нашей стране, коллегиальным экспертом и консультантом правительства Азербайджана.

Он участвует в разработке и реализации различных государственных программ, входит в состав рабочих групп, создаваемых государственными органами на экспертном уровне. Ученые Института представлены в рабочих группах Межведомственного Центра при Координационном Штабе по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджанской Республики, созданном распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020.

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