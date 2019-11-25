Сотрудникам БГУ предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Сотрудникам БГУ предоставлена персональная пенсия президента Азербайдж

25 ноября, 2019 22:19

https://report.az/storage/news/10caab2fdd8839a43c8ad1dea679a5bd/15859341-bf53-4ab6-a1f5-91a4ab5f6957_292.jpg Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий президента Азербайджанской Республики сотрудникам Бакинского государственного университета. Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим сотрудникам Бакинского государственного университета: Абдуллаеву Сархаддину Губаддин оглу Гейчайскому Шовгисафе Юсифзия оглу Гулиеву Акифу Алекбер оглу Рустамову Иззету Ашраф оглу.

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