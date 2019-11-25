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Сотрудникам БГУ предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Сотрудникам БГУ предоставлена персональная пенсия президента Азербайдж

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий президента Азербайджанской Республики сотрудникам Бакинского государственного университета.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим сотрудникам Бакинского государственного университета:

Абдуллаеву Сархаддину Губаддин оглу

Гейчайскому Шовгисафе Юсифзия оглу

Гулиеву Акифу Алекбер оглу

Рустамову Иззету Ашраф оглу.

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