Сотрудникам БГУ предоставлена персональная пенсия президента Азербайджанской Республики

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении персональных пенсий президента Азербайджанской Республики сотрудникам Бакинского государственного университета.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю 100-летия Бакинского государственного университета и за заслуги в развитии образования и науки в Азербайджане персональная пенсия президента Азербайджанской Республики предоставлена следующим сотрудникам Бакинского государственного университета:
Абдуллаеву Сархаддину Губаддин оглу
Гейчайскому Шовгисафе Юсифзия оглу
Гулиеву Акифу Алекбер оглу
Рустамову Иззету Ашраф оглу.
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