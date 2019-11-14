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Обсуждено сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном в сфере образования

Сотрудничество между ЮНЕСКО и Азербайджаном в сфере образования

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, находящийся с официальным визитом в Париже для участия в Совещании высокого уровня министров образования, встретился с заместителем генерального директора ЮНЕСКО по образованию Стефани Джаннини.

Как сообщает Report, на встрече, министр образования подробно рассказал о реформах, проводимых в системе образования Азербайджана и их положительных результатах, особо подчеркнув заботу и внимание Президента Азербайджана к развитию образования.

Министр также отметил, что развитие образования в нашей стране является одним из важных стратегических направлений государственной политики.

В свою очередь, Ст. Джаннини высоко оценила сотрудничество в области образования между нашей страной и организацией, которую она представляет, и выразила уверенность в успешном продолжении данного сотрудничества и впредь.

Эмилия Аббасова

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