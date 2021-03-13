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Сотрудница Технического университета умерла от коронавируса

Сотрудница Технического университета умерла от коронавируса Руководство и коллектив выражает семье покойной глубокие соболезнования
Наука и образование
13 марта 2021 г. 17:22
Сотрудница Технического университета умерла от коронавируса

Сотрудница кафедры Автоматики и управления Азербайджанского государственного технического университета Рена Керимова скончалась в возрасте 58 лет.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь университета Севиндж Искендерова.

По словам пресс-секретаря, Р.Керимова скончалась от коронавирусной инфекции.

Р.Керимова родилась в 1963 году в Баку. В 1980 году поступила в Азербайджанский политехнический институт им. Ч.Ильдырыма (ныне Азербайджанский технический университет). В 1985 году с отличием окончила институт.

Руководство и коллектив выражает семье покойной глубокие соболезнования.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке AzTu-nun qadın əməkdaşı koronavirusdan vəfat edib

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