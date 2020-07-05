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Состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи

Состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи 10 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет по I-IV группам специальностей, а также вступительный экзамен в колледжи на основе V группы специальностей на базе 11-летнего о
Наука и образование
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5 июля 2020 г. 22:22
Состоятся вступительные экзамены в вузы и в колледжи

10 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет первый этап вступительного экзамена для выпускников предыдущих лет по I-IV группам специальностей, а также вступительный экзамен в колледжи на основе V группы специальностей на базе 11-летнего образования в городах и районах, где не применяется карантинный режим.


Как передает Report, экзамены пройдут в городах и районах, где не внедрен ужесточенный карантинный режим - Агдаш, Гейчай, Газах, Гобустан, Гусар, Агстафа, Агсу, Кюрдамир, Габала, Шабран, Агдам, Бейлаган, Гедабек, Гаджигабул, Лерик, Сабирабад, Сальян, Товуз, Астара, Физули, Имишли, Нефтчала, Шамкир, Тертер, Ярдымли, Исмаиллы, Гах, Уджар, Хызы, Загатала, Балакан, Огуз, Губа, Шамахи, Зардаб, Агджабади, Дашкесан, Ширван, Нафталан, Саатлы.


В экзамене могут участвовать только абитуриенты, которые утвердили свои электронные заявки на поступление в высшие или средние специальные учебные заведения.


Следует отметить, что 10 июля также сдают экзамен выпускники текущего года (9 и 11 классы), подавшие заявки на поступление в высшие или средние специальные учебные заведения, но по уважительной причине не сумевшие принять участие в выпускных (вступительных) экзаменах, проводимых в указанных регионах и городах 10, 11, 18 или 19 июня, и обратившиеся в связи с этим в Государственный экзаменационный центр.


Завтра на сайте Центра будет размещен пропуск на экзамен. 

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Версия на азербайджанском языке I-IV, V ixtisas qrupları və kolleclərə qəbul imtahanları keçiriləcək

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