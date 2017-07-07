Состоялся выпуск первых магистров НАНА

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Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ 7 июля состоялся выпуск первых магистров Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии приняли участие заведующий отделом по гуманитарным вопросам Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики Исмаил Садыгов, министр образования Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, руководители научных и образовательных учреждений республики, действительные члены и члены-корреспонденты НАНА, представители СМИ.

Открыв мероприятие вступительным словом, президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что выпуск магистров НАНА является знаменательным событием в истории Академии. Напомнив, что магистратура НАНА была создана в 2015 году при поддержке Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, академик выразил свою благодарность главе государства, а также министру образования страны и председателю Совета директоров Государственного экзаменационного центра за оказанную ими поддержку.

Руководитель НАНА отметил, что в первый год приема в Академию обратились около 400 бакалавров, в итоге по 9-ти специальностям в магистратуру были приняты 19 студентов, набравших самые высокие баллы; один из магистрантов был призван на военную службу, а 18 человек успешно продолжили свою учебу и были удостоены звания магистров. Академик подчеркнул, что 15 человек завершили учебу с отличием.

Академик Акиф Ализаде сообщил, что так как к магистратуре НАНА чувствовался большой интерес, в последующие годы приема количество специальностей и плановых мест было увеличено: «В 2016/2017-м учебном году в магистратуру НАНА по 18 специальностям были приняты 56 человек. А в этом году в Академию обратились более 1700 бакалавров, по последним данным в магистратуру поступили 67 человек. Нас очень радует, что из года в год интерес молодежи к науке и к Академии растет. Молодежь старается испытать, найти себя в науке. А мы, в свою очередь, стараемся создать более лучшие условия для построения обучения в магистратуре Академии и подготовки магистрантов на профессиональном уровне».

Отметив, что «главным условием подготовки ученых является качественное обучение», руководитель НАНА подчеркнул, что наряду с прохождением практики в лабораториях Академии, оснащенных современными приборами и оборудованием, студенты принимают участие на международных практиках за рубежом: «Магистранты, занятые в различных научных сферах, проходили практику в Объединенном институте ядерных исследований, расположенном в городе Дубна (Россия), научных центрах Италии, обучались в Университете Хаджеттепе (Турция), принимали участие на 18-й Зимней школе по молекулярной биологии и биофизике в Санкт-Петербурге, которая была организована Петербургским институтом ядерной физики и Научно-исследовательским центром «Курчатовский институт». В то же время, свои лекции магистрантам читали видные ученые мира».

Сказав, что осуществлены важные мероприятия, нацеленные на усиление социальной защиты магистрантов, академик Акиф Ализаде напомнил о проведении среди магистрантов НАНА конкурса «Магистр-2017», целью которого было оказание поддержки их научным достижениям и повышению творческого потенциала, стимулирование талантливых студентов, показавших высокие результаты в обучении и науке и отличившихся своими интеллектом и способностями. В то же время, академик отметил, что магистранты были обеспечены работой и привлечены к грантовым проектам.

Подчеркнув значимость сотрудничества Академии с Министерством образования, руководитель НАНА сообщил, что в научных учреждениях НАНА прошли практику более 500 студентов, 200 из которых являются студентами созданных в университетах групп «САБАХ». Академик Акиф Ализаде отметил, что и в дальнейшем НАНА продолжит свою деятельность в области интеграции науки и образования и окажет поддержку всем начинаниям в данной сфере.

Выразив свою уверенность в том, что выпускники будут достойными кадрами во всех сферах своей деятельности, академик Акиф Ализаде поздравил их с Днем выпускника и пожелал им дальнейших успехов.

Затем выступил министр образования Микаил Джаббаров, который отметил, что создание соответствующим Распоряжением Президента Ильхама Алиева ступени магистратуры в Академии, где сосредоточен основной научный потенциал страны, является важным шагом, нацеленным на социально-экономическое и культурное развитие страны и формирование общества знаний. Напомнив о призыве главы государства: «Мы должны превратить черное золото в человеческий капитал», министр назвал выпуск первых магистров НАНА знаменательным событием, выразил свою благодарность ученым, поздравил выпускников и пожелал им еще больших успехов.

В своем выступлении на мероприятии председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде назвала День выпускника историческим событием и подчеркнула, что данное событие является успешным результатом интеграции науки и образования в Азербайджане. Поздравив первых выпускников высшей научной организации республики, оратор отметила, что в развитых странах мира существуют сильные научные школы, научные традиции, наука вошла во все сферы жизни. Она выразила свою уверенность в том, что создание в НАНА ступени магистратуры внесет большой вклад в развитие отечественной науки в будущем.

Затем ректор Бакинского Государственного Университета, академик Абель Магеррамов поздравил первых выпускников НАНА и подчеркнул, что сегодня Национальная академия наук добилась еще одного успеха: «Каждый думал о том, каким же будет результат Распоряжения, подписанного главой государства два года назад. Сегодня мы стали свидетелями успешного претворения в жизнь мероприятий, осуществленных в соответствии с данным Распоряжением, и собрались, чтобы отметить эти результаты. Я верю, что эти жаворонки науки создадут в будущем научные школы и внесут весомый вклад в развитие науки».

В своем выступлении вице-президент НАНА, академик Дильгам Тагиев сообщил, что в магистратуре целью студентов, получивших на этапе бакалавриата, в основном, общие теоретические знания, является применение знаний на практике и нахождение решения возникающих проблем.

Дильгам Тагиев отметил, что достижения выпускников, окончивших магистратуру НАНА, демонстрация ими высокого уровня знаний во время защиты диссертационных работ, посвященных современным и перспективным темам, является доказательством того, что организация при поддержке главы государства Ильхама Алиева магистратуры в НАНА является успешным шагом. Академик отметил, что привлечение ученых НАНА к процессу обучения, а конкретно – к обучению в системе магистратуры, является важным фактором интеграции науки и образования, который сыграет положительную роль в повышении интеллектуального потенциала страны.

Затем выступила директор Института молекулярной биологии и биотехнологий, академик Ирада Гусейнова. Она отметила, что в последние годы в НАНА проводится много реформ, осущестляются важные мероприятия, нацеленные на интеграцию науки и образования, что способствует развитию отечественной науки. Организация в НАНА ступени магистратуры способствует привлечению молодежи к научной деятельности.

Ученый сообщила, что первой специальностью, на которую был проведен прием в магистратуру НАНА по Отделению биологических и медицинских наук, была «Молекулярная биология». Она отметила, что выпускниками руководимого ею научного учреждения является четыре человека. В течение двух лет для магистрантов были созданы все условия, для них были организованы курсы иностранных языков, им также преподавали ученые, приглашенные из-за рубежа. Сказав, что студенты принимали участие на различных республиканских и международных конференциях, академик подчеркнул, что на основе результатов их научно-исследовательских работ в журналах с импакт-фактором были опубликованы научные статьи.

Отметив, что создание в Академии ступени магистратуры имеет большое значение для будущего развития науки в Азербайджане, Ирада Гусейнова поздравила выпускников и пожелала им дальнейших успехов.

Также на мероприятии выступили научные руководители магистрантов. Они отметили, что организация в НАНА ступени магистратуры является успешным шагом в области интеграции науки и образования и повышения интереса молодежи к науке. Подчеркнув, что магистранты охотно участвовали в процессе обучения, ученые поздравили их с Днем выпускника и пожелали успехов в дальнейшей научной деятельности.

В своих выступлениях выпускница Института катализа и неорганической химии Нигяр Ибрагимова и выпускница Института языкознания Айнур Иманова отметили, что гордятся тем, что являются первыми магистрами – выпускниками НАНА, и подчеркнули, что постараются оправдать возложенные на них надежды. Выразив руководству Академии огромную благодарность за все созданные для них условия, выпускники отметили, что и в дальнейшем сделают все от них зависящее для успешного продолжения своей научной деятельности.

В заключение мероприятия выпускникам НАНА были вручены дипломы.