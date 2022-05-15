Состоялся первый этап вступительного экзамена в резидентуру

Сегодня состоится первый этап (1-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Сегодня состоялся первый этап (1-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Как передает Report , всего для проведения экзаменов было выделено 6 экзаменационных корпусов, 14 руководителей экзаменационного процесса, 6 общих руководителей экзаменационного процесса, 109 инспекторов-преподавателей, 13 выпускных офицеров (охранников) и 6 представителей зданий.

С сегодняшнего дня обработка протоколов экзаменов и карт с ответами начнется в ГЭЦ.

Результаты экзамена будут объявлены в ближайшие три дня.

06:15

Сегодня состоится первый этап (1-я попытка) вступительного экзамена в резидентуру (оценка знаний по базовым предметам).

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, экзамены пройдут в Баку и Нахчыване.

Участники должны иметь при себе "Пропускной лист", памятку, удостоверение личности и справку о здоровье.

Экзамены, которые начнутся в 11:00, продлятся 2 часа 30 минут. За 15 минут до их начала - в 10:45 режим пропуска будет приостановлен, пришедшие после этого времени на экзамен допущены не будут.

Для участия в первом этапе (1-я попытка) зарегистрировались 1 279 кандидатов.