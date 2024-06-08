Состоялся очередной этап конкурса Yüksəliş

Состоялся экзамен на выявление управленческих навыков очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Как передает Report, оценивая прошедший 8 июня экзамен, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев отметил, что в очередной этап пройдут 300 человек.
"Из 3801 кандидата, принявшего участие в экзамене по выявлению способностей очного этапа конкурса, 1311 человек получили право участвовать в экзамене на выявление управленческих навыков. В первую неделю июля состоится полуфинальный этап. В финал пройдут 100 человек", - сказал Ф.Гаджиев.