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Состоялся очередной этап конкурса Yüksəliş

Состоялся очередной этап конкурса Yüksəliş Состоялся экзамен на выявление управленческих навыков очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).
Наука и образование
8 июня 2024 г. 11:08
Состоялся очередной этап конкурса Yüksəliş

Состоялся экзамен на выявление управленческих навыков очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как передает Report, оценивая прошедший 8 июня экзамен, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев отметил, что в очередной этап пройдут 300 человек.

"Из 3801 кандидата, принявшего участие в экзамене по выявлению способностей очного этапа конкурса, 1311 человек получили право участвовать в экзамене на выявление управленческих навыков. В первую неделю июля состоится полуфинальный этап. В финал пройдут 100 человек", - сказал Ф.Гаджиев.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Yüksəliş” müsabiqəsinin növbəti mərhələsi baş tutub - YENİLƏNİB

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