Состоялся очередной этап конкурса Yüksəliş

Состоялся экзамен на выявление управленческих навыков очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Состоялся экзамен на выявление управленческих навыков очного этапа конкурса "Восхождение" (Yüksəliş).

Как передает Report, оценивая прошедший 8 июня экзамен, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев отметил, что в очередной этап пройдут 300 человек.

"Из 3801 кандидата, принявшего участие в экзамене по выявлению способностей очного этапа конкурса, 1311 человек получили право участвовать в экзамене на выявление управленческих навыков. В первую неделю июля состоится полуфинальный этап. В финал пройдут 100 человек", - сказал Ф.Гаджиев.